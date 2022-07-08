Майже весь прибуток Укренерго за 2021 рік перерахують до держбюджету — Finance.ua
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Майже весь прибуток Укренерго за 2021 рік перерахують до держбюджету

Фондовий ринок
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Майже весь прибуток Укренерго за 2021 рік перерахують до держбюджету
Майже весь прибуток Укренерго за 2021 рік перерахують до держбюджету
Кабмін погодив спрямування 90% чистого прибутку НЕК «Укренерго» за результатами діяльності у 2021 році в розмірі 127 млн грн до держбюджету.
Про це повідомив у Telegram представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
«Погоджено спрямування 90 відсотків чистого прибутку приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія „Укренерго“, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності в 2021 р., в розмірі 127 036 тис. гривень на виплату дивідендів до Державного бюджету України», — написав він.
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Згідно з фінансовою звітністю, за 2021 рік НЕК «Укренерго» отримала 141,2 млн грн прибутку.
За підсумками 2021 року компанія сплатила державі 1 222 млн грн податків та обов’язкових платежів (включаючи 643 млн грн податків та 579 млн грн ЄСВ).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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