Майже третина кредитних спілок припинили роботу з початку повномасштабної війни – НБУ — Finance.ua
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Майже третина кредитних спілок припинили роботу з початку повномасштабної війни – НБУ

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На ринку залишилося 190 кредитних спілок (КС) із загальним обсягом активів близько 2 млрд грн, що на 31% менше, ніж на кінець лютого (275 спілок), повідомили в.о. директора департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінустанов Нацбанку України Сергій Савчук та головний експерт офісу правління НБУ Сергій Безпалий.
«Сьогодні на ринку залишилося майже 190 кредитних спілок із загальним обсягом активів близько 2 млрд грн, що становить менше 0,5% від загального обсягу фінансового ринку України (...) На жаль, війна завдала нищівного удару по ринку», — повідомили вони у колонці агентству «Інтерфакс-Україна».
За їхніми словами, сьогодні близько 20 КС залишилися на тимчасово окупованих після 24 лютого територіях, 17 досі перебувають або були в зоні бойових дій, ще 24 кредитні спілки, враховуючи евакуацію більшості працівників, фактично не провадять діяльності.
Зазначається, що лише за перші три місяці війни рівень NPL (непрацюючих кредитів) зріс удвічі, а окремі спілки мають 85-90% простроченого кредитного портфеля.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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