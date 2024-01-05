Майже половина продажів нових авто у Європі припадає на електрифіковані моделі — Finance.ua

Майже половина продажів нових авто у Європі припадає на електрифіковані моделі Сьогодні 02:23 — Технології&Авто

Майже половина продажів нових авто у Європі припадає на електрифіковані моделі

За даними Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), станом на листопад на електрифіковані транспортні засоби (повністю електричні моделі, гібриди або повні гібриди) припадає понад 47,6% усіх нових реєстрацій легкових автомобілів у ЄС, порівняно з 43% за той самий період минулого року.

Згідно з наявними даними, кількість нових автомобілів з ДВЗ в ЄС зросла на 6,7%, а нових електрифікованих авто — на 13,3% порівняно з минулим роком. Реєстрація бензинових автомобілів зросла на 4,2%, тоді як дизельних впала на 10,3%.

Як повідомляє ACEA, кількість нових транспортних засобів, зареєстрованих у листопаді в ЄС, Британії та Європейській асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), зросла на 6% до 1,08 млн автомобілів. З початку року в Німеччині, Франції та Італії було зареєстровано понад 1,5 мільйона автомобілів із майже 2,5 мільйона автомобілів у ЄС.

Раніше в грудні ACEA заявила, що попри зростання кількості електромобілів, в Європі сектор електромобілів ризикує відстати від секторів електромобілів інших регіонів, на тлі домінування Китаю в ланцюжку постачання і стимулів США для автовиробників.

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Найбільший у Європі виробник автомобілів Volkswagen у жовтні заявив, що попит на електромобілі розвивається не так, як очікувалося, тоді як Mercedes-Benz сигналізував про «жорстокий» ринок електромобілів із різким зниженням цін й проблемами з ланцюгами постачання. За даними ACEA, у листопаді кількість реєстрацій Volkswagen і Renault зросла на 11,4% і 6,1% відповідно, тоді як Stellantis знизилася на 7,3%.

Як повідомляє Європейська асоціація виробників автомобілів, на ринку електромобілів споживачі продовжують віддавати перевагу гібридно-бензиновим транспортним засобам. Їх продажі збільшились на 28,7% порівняно з минулим роком, у той час, як попит на гібриди, що підключаються до електромережі, знизився на 22,1%.

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