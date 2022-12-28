Майже довоєнні показники: Укргазвидобування пробурило 47 нових свердловин у 2022 — Finance.ua

Майже довоєнні показники: Укргазвидобування пробурило 47 нових свердловин у 2022 Сьогодні 19:32 — Енергетика

Майже довоєнні показники: Укргазвидобування пробурило 47 нових свердловин у 2022

Протягом 2022 року АТ «Укргазвидобування» пробурило 47 нових свердловин.

Про це повідомляє пресслужба «Групи «Нафтогаз» у Telegram

«47 нових свердловин у цьому році пробурило Укргазвидобування. Цей показник практично не відрізняється від довоєнного. 10 місяців повномасштабної війни, постійних обстрілів, терору енергетичної інфраструктури зробили наших фахівців ще вмотивованішими та злішими», — йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що темпи видобутку на сході України падають, водночас на заході — збільшуються.

Крім цього, вдалося досягти рекордних показників буріння.

«У жовтні 2022-го буровий підрозділ Укргазвидобування — Укрбургаз — встановив рекорд із місячної проходки буріння — 30 505 м», — додали в «Нафтогазі».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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