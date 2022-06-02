Майже 9 мільйонів українців опинилися без постачальників газу з 1 червня — Finance.ua
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Майже 9 мільйонів українців опинилися без постачальників газу з 1 червня

Вчора 16:18Особисті фінанси
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Майже 9 мільйонів українців опинилися без постачальників газу з 1 червняМайже 9 мільйонів українців опинилися без постачальників газу з 1 червня
З 1 червня постачальники газу для 8,8 млн українських домогосподарств втратили можливість працювати, тож ці споживачі перешйли до пстачальника «останньої надії» — «Нафтогазу».
Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».
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«З 1 червня 2022 року 8,8 млн українських домогосподарств опинились в ситуації, коли їхні постачальники не можуть виконувати свою функцію. Тому тепер вони будуть отримувати газ від постачальника «останньої надії» (ПОН), функцію якого виконує Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що перехід до ПОНу стосується клієнтів, які донедавна отримували газ від місцевих газопостачальних компаній у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.
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«Нафтогаз» очікує, що найближчим часом ці клієнти будуть переведені на стандартні контракти з компанією, аби ціна для таких споживачів стала 7,96 грн/куб. м з ПДВ.
Постачальник газу останньої надії (ПОН) надає послуги населенню у разі, якщо вони залишилися без газопостачальника. Наприклад, внаслідок банкрутства, закінчення чи анулювання ліцензії, необрання постачальника споживачем після розриву контракту з іншою установою. У 2015 році ПОНом було обрано НАК «Нафтогаз України».
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За матеріалами: Економічна Правда
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