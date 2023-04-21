Майже 60 країн світу допомагають українським містам і селам — Finance.ua
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Майже 60 країн світу допомагають українським містам і селам

Казна та Політика
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Майже 60 країн світу допомагають українським містам, селищам та селам вижити та відновитися після атак рф.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль з нагоди відкриття Міжнародного саміту міст та регіонів, пише misto.vn.u.
За його словами, понад 300 територіальних громад України уклали 1,5 тисячі партнерських договорів.
«Впевнений, що результати (саміту — ред.) стануть визначальними для сотень громад у різних куточках України. Очікуємо на підписання угод про патронат між українськими громадами та іноземними муніципалітетами й регіонами. Це пришвидшить відновлення та євроінтеграцію України», — наголосив Шмигаль.
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Прем’єр також розповів, що незабаром запрацюють Регіональні офіси міжнародного співробітництва. За його словами, ця ініціатива дозволить набагато швидше та ефективніше реалізовувати програми підтримки.

Довідка Finance.ua:

  • Світовий банк стане одним із ключових партнерів у відновленні України. Він профінансує щонайменше три проекти для відбудови нашої країни. Про це заявивпрем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він повідомив, що Україна домовилась зі Світовим банком активізувати спільні тематичні програми для відбудови нашої країни, що будуть запущені вже зараз.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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