Майже 50% молоді в США або вже мають криптовалюту, або планують її придбати — Finance.ua

Майже 50% молоді в США або вже мають криптовалюту, або планують її придбати
Згідно з опитуванням, майже половина представників покоління Z і мілленіалів хочуть, щоб криптовалюта стала частиною їхніх пенсійних заощаджень. 46% покоління Z і 45% мілленіалів заявили, що вони хотіли б інвестувати в криптовалюти як у частину свого планування майбутнього виходу на пенсію.
Це не стало великою несподіванкою, оскільки опитування також виявило, що 43% людей до 25 років і 47% до 40 років вже інвестують у криптовалюти.
(Мілленіалами зазвичай вважають тих, хто народився на початку 1980-х до середини 1990-х років, а поколінням Z тих, хто народився між кінцем 1990-х та початком 2010-х років. — Ред.).
Результати опитування різко контрастують з респондентами, які представляють покоління X — тих, хто народився в період між серединою 1940-х і кінцем 1970-х років. Лише 31% з них на цей час свідомо бажають інвестувати в криптовалюти. Загалом усі опитані респонденти назвали інфляцію головною перешкодою для виходу на пенсію.
Згідно з опитуванням проведеним BlockFi, жінки, що належать до покоління Z та мілленіалів, активно інвестують власні кошти у цифрові активи. Кожна десята жінка у США володіє криптовалютою.
Де краще зберігати криптовалюту
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