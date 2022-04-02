Майже $3 млн, які належали ексміністру часів Януковича, стягнули на користь Міноборони — Finance.ua
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Майже $3 млн, які належали ексміністру часів Януковича, стягнули на користь Міноборони

Вчора 15:44Казна та Політика
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Майже $3 млн, які належали ексміністру часів Януковича, стягнули на користь МіноборониМайже $3 млн, які належали ексміністру часів Януковича, стягнули на користь Міноборони
Офіс генерального прокурора стягнув на користь Міністерства оборони 4,8 млн доларів, які належали колишньому міністру часів президентства Віктора Януковича.
Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедиктова на своїй сторінці у Facebook.
«Майже 5 млн доларів екс-міністра з оточення Януковича підуть на зміцнення обороноздатності України. Продовжуємо через процесуальні та інші юридичні механізми поповнювати матеріальні ресурси наших захисників», — повідомила вона.
За словами Венедиктової, прокурори стягнули на користь Міністерства оборони 4,8 млн доларів.
«Вони належали міністру часів президента-втікача. Вилучені в рамках провадження про заволодіння державною резиденцією „Межигір’я“, ці кошти тепер допоможуть нашій державі захищатися від загарбника», — додала генпрокурор.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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