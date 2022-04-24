Майже 3 млн українців виїхали до Польщі після російського вторгнення: але багато вертається — Finance.ua

Майже 3 млн українців виїхали до Польщі після російського вторгнення: але багато вертається

Вчора 08:33 — Казна та Політика

У п’ятницю, 22 квітня, польські прикордонники оформили 17,7 тисяч подорожуючих — майже на 11% менше в порівнянні з попереднім днем ​​(19,9 тисяч). У суботу до 07.00 ранку 4000 осіб перетнули кордон, зменшення на 11,5%.

Такі дані наводить прикордонна служба Польщі.

Від 24 лютого загалом кордон України в напрямку Польщі перетнули 2,922 мільйона осіб.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею утворилися величезні черги. Люди масово їдуть до України.

Довідка Finance.ua:

77 тисяч громадян України розпочали роботу в Польщі за спеціальним законом, який дає спрощений доступ до ринку праці українським біженцям.

Половина з них виконує нескладну фізичну роботу — 47,5%.

Ще 14,1 % — працівники промислових підприємств,

10,3% працевлаштовані в сфері послуг і торгівлі,

8,5% — офісні працівники й 4% — спеціалісти.

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