Майже 20 ключових інфраструктурних об'єктів Київщини буде відновлено до кінця квітня — Finance.ua

Майже 20 ключових інфраструктурних об'єктів Київщини буде відновлено до кінця квітня

Вчора 20:44 — Казна та Політика

До кінця квітня на території Київської області буде завершено відновлювальні роботи на майже 20 ключових інфраструктурних об’єктах.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, одним із таких об’єктів є нещодавно відкритий міст через річку Ірпінь на дорозі М-07 Київ — Ковель — Ягодин. Цю тимчасову переправу збудували лише за два тижні, і тепер вона з’єднує Гостомель, Бучу та Бородянку зі столицею.

«Під’їзні шляхи протяжністю 150 і 125 метрів, ширина проїжджої частини та мосту — 8 метрів», — розповідає міністр.

Він зазначив, що цей міст, як і більшість в області, було підірвано ще на самому початку війни.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів , що для кожного регіону буде розроблено унікальний план відновлення та розвитку, який базуватиметься на потребах кожного окремого населеного пункту.

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