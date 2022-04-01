Майже 150 тисяч компаній подали заявку на зменшення оподаткування: хто може скористатися — Finance.ua

Майже 150 тисяч компаній подали заявку на зменшення оподаткування: хто може скористатися

Вчора 11:33 — Казна та Політика

148 466 компаній подали заявку на перехід на зменшену податкову ставку з квітня поточного року. Серед них 29 585 юридичних осіб та 118 914 ФОПів.

Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на повідомлення Державної податкової служби.

Серед компаній, що обрали єдиний податок третьої групи зі ставкою 2% доходу — ЕПІЦЕНТР К, JYSK, Louis Vuitton, АНТОШКА, НОВА ЛІНІЯ, ГУД.НЕТ, МетінвестДіджитал, «Амадеус Україна», ГАЛНАФТОХІМ тощо.

Хто може скористатися пільгами?

Компанії на загальній системі оподаткування та ФОПи 3 групи

Скористатися цією можливістю бізнеси могли за двох умов:

якщо їх оборот за минулий рік був меншим за 10 млрд гривень;

підприємство не має займатися забороненою на спрощеній системі оподаткування діяльністю. До такої відносяться гральний бізнес, фінансові установи, обмін валют, видобуток корисних копалин тощо.

Крім того, з платників ПДВ знімається обов’язок нараховувати податковий кредит, реєструвати податкові накладні та сплачувати ПДВ.

ФОПи 1-2 груп

З ФОПів знімається зобов’язання сплачувати єдиний податок за мобілізованих працівників. Це, як й сплата ЄСВ/ЄП за себе, стає добровільним та залишається на розсуд бізнесу.

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