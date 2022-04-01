Майже 150 тисяч компаній подали заявку на зменшення оподаткування: хто може скористатися — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Майже 150 тисяч компаній подали заявку на зменшення оподаткування: хто може скористатися

Вчора 11:33Казна та Політика
497
148 466 компаній подали заявку на перехід на зменшену податкову ставку з квітня поточного року. Серед них 29 585 юридичних осіб та 118 914 ФОПів.
Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на повідомлення Державної податкової служби.
Серед компаній, що обрали єдиний податок третьої групи зі ставкою 2% доходу — ЕПІЦЕНТР К, JYSK, Louis Vuitton, АНТОШКА, НОВА ЛІНІЯ, ГУД.НЕТ, МетінвестДіджитал, «Амадеус Україна», ГАЛНАФТОХІМ тощо.
Хто може скористатися пільгами?
Компанії на загальній системі оподаткування та ФОПи 3 групи
Скористатися цією можливістю бізнеси могли за двох умов:
  • якщо їх оборот за минулий рік був меншим за 10 млрд гривень;
  • підприємство не має займатися забороненою на спрощеній системі оподаткування діяльністю. До такої відносяться гральний бізнес, фінансові установи, обмін валют, видобуток корисних копалин тощо.
Крім того, з платників ПДВ знімається обов’язок нараховувати податковий кредит, реєструвати податкові накладні та сплачувати ПДВ.
ФОПи 1-2 груп
З ФОПів знімається зобов’язання сплачувати єдиний податок за мобілізованих працівників. Це, як й сплата ЄСВ/ЄП за себе, стає добровільним та залишається на розсуд бізнесу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.