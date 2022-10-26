Має стати зрозумілішим: в ОП повідомили про роботу над графіком відключення електрики — Finance.ua

Має стати зрозумілішим: в ОП повідомили про роботу над графіком відключення електрики
В Україні працюють над вдосконаленням графіка відключення електроенергії.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
«Такий графік має стати для споживачів зрозумілішим, головне створювати якомога менше дискомфорту, наскільки це можливо в сьогоднішніх обставинах. Особливо враховуємо потреби підприємств критичної інфраструктури та оборони», — зазначив він.
За словами Тимошенко, відбувається спільна робота з обленерго, міськими головами, представниками обласних військових адміністрацій, Офісу президента, Укренерго та Міненерго.
Нагадаємо, всі споживачі електроенергії Києва розділені на 3 групи. Кожна буде відключатися в визначений проміжок часу.
В «ДТЕК «Київські регіональні електромережі» також пояснили, чому деякі житлові будинки взагалі не потраплять під стабілізаційні відключення електроенергії та за яким принципом визначаються години відключення.
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