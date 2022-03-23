Майбутнє української енергосистеми нерозривно пов'язане з Європою — глава ДТЕК

Вчора 21:41 — Енергетика

Україна стала частиною об’єднаної електромережі Європейського Союзу, і майбутнє української енергосистеми нерозривно пов’язане з Європою.

Про це в інтерв’ю газеті Newsweek заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

«Я переконаний, що бажання України стати частиною Європи, одна з причин, чому росія розв’язала цю війну. Коли офіційне рішення було прийняте та набуло чинності шляхом технічного приєднання української енергосистеми до європейської, майбутнє України було фактично переписане», — заявив Тимченко.

Підключення України до спільної енергосистеми країн ЄС на десятиліття наперед визначило вектор розвитку української енергетики.

«Ми дуже вдячні нашим міжнародним партнерам за те, що після демонстрації стабільності української системи вони прийняли рішення провести прискорену процедуру синхронізації наших енергосистем, яка була раніше запланована аж на 2023 рік. Тепер Україна — частина європейського енергетичного ринку. Для України — це надзвичайно важливий крок», — наголосив Тимченко.

Глава ДТЕК закликав Захід до подальшої підтримки України та української економіки в умовах російської агресії.

«Допоможіть нам захистити наші атомні електростанції та гуманітарні коридори, які ми намагаємося організовувати щодня. Ми також звертаємось із проханням озвучити чітку позицію щодо російської нафти та газу. Це справа моралі. Особливо для тих, хто досі купує російські нафтопродукти. Саме вони фінансують війну проти цивілізованого світу. Ці прибутки конвертуються в кулі, якими вбивають українців», — зазначив глава ДТЕК.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.