МАУ розпочала чартерну програму з польськими партнерами — Finance.ua

МАУ розпочала чартерну програму з польськими партнерами Вчора 20:28 — Фондовий ринок

МАУ розпочала чартерну програму з польськими партнерами

На початку липня авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» розпочала чартерні польоти на замовлення туроператора ITAKA (Польща).

Таким чином українська авіакомпанія долучилася до обслуговування європейського туристичного трафіку та продовжує свою операційну роботи за межами України в умовах війни.

У чартерній програмі задіяний Boeing 737-900 UR-PSL, який базуватиметься в аеропорту м.Катовіце та обслуговуватиметься 4 екіпажами МАУ. В рамках співпраці з компанією ITAKA плануються щоденні рейси МАУ як із базового аеропорту, так і з інших міст Польщі (Варшава, Краків, Жешув). Повітряне судно Міжнародних Авіаліній України забезпечить сполучення на низці європейських туристичних напрямків. Зокрема, у липні узгодженонаступні чартерні рейси:

Катовіце — Малага;

Катовіце — Арресіфе;

Варшава — Арресіфе;

Катовіце — Анталія;

Жешув — Анталія;

Катовіце — Тенеріфе;

Катовіце — Тирана;

Катовіце — Лас-Пальмас;

Варшава — Лас-Пальмас;

Катовіце — Марса-Алам;

Краків — Тирана;

Катовіце — Джерба.

Наразі партнери аналізують можливості розширення мережі чартерних напрямків з пролонгацією до кінця високого туристичного сезону. Українська авіакомпанія як багаторічний сертифікований експлуатант IOSA забезпечуватиме роботу згідно усіх міжнародних стандартів експлуатаційної безпеки.

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ilikenews За матеріалами:

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