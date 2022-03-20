МАУ пропонує свої літаки для чартерних та гуманітарних рейсів за межі України — Finance.ua
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МАУ пропонує свої літаки для чартерних та гуманітарних рейсів за межі України

Вчора 17:12Фондовий ринок
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Українська авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» пропонує свої літаки для чартерних та гуманітарних рейсів за межі України та в лізинг з повним обслуговуванням обладнання, його ремонтом і страхуванням.
Про це повідомляє компанія на своїй сторінці в LinkedIn.
"У часи воєнного стану та закриття повітряного простору України МАУ прагне продовжувати роботу, щоб забезпечити свій внесок у економічну стабільність України",- йдеться в повідомленні.
Авіаперевізник пропонує авіакомпаніям та партнерам приєднатися до економічної підтримки України, користуючись доступністю літаків МАУ для чартерних та гуманітарних рейсів за межі України та, укладаючи угоди «мокрого лізингу».
Тобто лізинг з повним набором послуг: обслуговуванням обладнання, його ремонтом, страхуванням лізингодавцем.
"Використовуючи наші літаки, ви підтримуєте роботу МАУ під час війни та допомагаєте сплачувати податки до державного бюджету України",- додали в компанії.
Також зазначається, що МАУ успішно проходить періодичні перевірки на відповідність сучасним вимогам безпеки експлуатації, які охоплюють усі аспекти діяльності авіакомпанії.
В МАУ наголосили, що співпраця можлива лише з компаніями, які не літають до Росії та Білорусі, а також не отримують фінансування з цих країн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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