МАУ продовжує зупинку рейсів до середини квітня — Finance.ua

МАУ продовжує зупинку рейсів до середини квітня

Вчора 17:23 — Фондовий ринок

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» продовжує припинення регулярних та чартерних рейсів до України до 16 квітня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба МАУ.

«Авіакомпанія „Міжнародні Авіалінії України“, враховуючи поточну воєнно-політичну ситуацію, пролонгує призупинення регулярних та чартерних рейсів з/в Україну до 23:59 15 квітня 2022 року за київським часом. Авіакомпанія МАУ зазначає, що підтримує і підтримуватиме зв’язок з МЗС України, Міністерством інфраструктури України. З огляду на складну ситуацію в умовах воєнного стану авіаперевізник звертає увагу на можливість вимушених затримок та ускладнень зворотного зв’язку на сервісних каналах комунікації з пасажирами та розраховує на розуміння», — йдеться у повідомленні.

Усім пасажирам авіакомпанії та громадянам України, які опинилися за кордоном та мають повернутися до України, слід зареєструватися на сайті Державної реєстрації українських громадян.

Пасажири скасованих рейсів можуть скористатися такими можливостями (з огляду на технічні нюанси в умовах воєнного стану в Україні):

переоформити квитки, рейси, скасовані з 24 лютого, на нові дати після стабілізації ситуації;

анулювати бронювання, щоб квиток залишився активним для переоформлення на нові дати, які можна буде уточнити пізніше протягом терміну дії квитка (рік з моменту придбання);

отримати промокод на повну суму квитка плюс 25% бонус;

повернути вартість квитка. Вказати точні терміни повернення поки що немає можливості.

Пасажирам, які оформили промокод у березні — квітні 2020 року, після 15 квітня в автоматичному режимі буде продовжено термін дії промокоду ще на один рік (відповідно до березня — квітня 2023 року).

Пасажирам, які хотіли б отримати повернення вартості промокоду, таку можливість буде надано. Вказати точні терміни повернення поки що немає можливості.

За консультацією або переоформленням квитків рекомендується звертатися до агентств, де були придбані квитки, або до Центру підтримки клієнтів, заповнивши необхідну форму зворотного зв’язку на офіційному сайті авіакомпанії.

У компанії додали, що інформування пасажирів скасованих рейсів щодо подальших дій здійснюватиметься електронною поштою або телефоном, вказаним при бронюванні.

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