Mastercard запустить криптовалютні платежі на блокчейні — Finance.ua
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Mastercard запустить криптовалютні платежі на блокчейні

Криптовалюта
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Mastercard запустить криптовалютні платежі на блокчейні
Mastercard запустить криптовалютні платежі на блокчейні
Immersve, платіжний протокол для блокчейн-проектів, уклав партнерство з міжнародною фінансовою корпорацією Mastercard.
У рамках колаборації власники криптовалют та користувачі, які цікавляться віртуальною реальністю, зможуть здійснювати транзакції і в метавсесвітах, і на цифрових маркетплейсах, і просто роблячи покупки у звичайних магазинах.
Для транзакцій використовуватимуться спеціальні децентралізовані протоколи. Прямі криптоплатежі користувачі зможуть здійснювати за допомогою власного гаманця з підтримкою Web3. Кожна транзакція буде підписана ключем користувача. Також гаманці та DeFi-протоколи зможуть використовувати програмний інтерфейс і смартконтракти Immersve.
«Співпраця з таким відомим брендом з відмінною репутацією, як Mastercard, стане потужним ривком у бік загального прийняття Web3-гаманців», — заявив генеральний директор Immersve Джером Форі.
Протягом кількох останніх років Mastercard уклала чимало партнерств з криптокомпаніями. Цілком можливо, колаборації сприяють підтримуванню медійності платіжної системи у криптогалузі. Однією з таких ініціатив стало партнерство Mastercard із криптобіржею Binance — разом вони запустили дебетову картку в Латинській Америці. Тепер громадяни Бразилії можуть конвертувати 14 токенів у фіат.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
noworries
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