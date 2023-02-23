Mastercard запустить криптовалютні платежі на блокчейні — Finance.ua

Mastercard запустить криптовалютні платежі на блокчейні Сьогодні 04:24 — Криптовалюта

Mastercard запустить криптовалютні платежі на блокчейні

Immersve, платіжний протокол для блокчейн-проектів, уклав партнерство з міжнародною фінансовою корпорацією Mastercard.

У рамках колаборації власники криптовалют та користувачі, які цікавляться віртуальною реальністю, зможуть здійснювати транзакції і в метавсесвітах, і на цифрових маркетплейсах, і просто роблячи покупки у звичайних магазинах.

Для транзакцій використовуватимуться спеціальні децентралізовані протоколи. Прямі криптоплатежі користувачі зможуть здійснювати за допомогою власного гаманця з підтримкою Web3. Кожна транзакція буде підписана ключем користувача. Також гаманці та DeFi-протоколи зможуть використовувати програмний інтерфейс і смартконтракти Immersve.

«Співпраця з таким відомим брендом з відмінною репутацією, як Mastercard, стане потужним ривком у бік загального прийняття Web3-гаманців», — заявив генеральний директор Immersve Джером Форі.

Протягом кількох останніх років Mastercard уклала чимало партнерств з криптокомпаніями. Цілком можливо, колаборації сприяють підтримуванню медійності платіжної системи у криптогалузі. Однією з таких ініціатив стало партнерство Mastercard із криптобіржею Binance — разом вони запустили дебетову картку в Латинській Америці. Тепер громадяни Бразилії можуть конвертувати 14 токенів у фіат.

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.