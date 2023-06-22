Mastercard запускає глобальний проєкт з переробки кредитних карток — Finance.ua

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Mastercard запускає глобальний проєкт з переробки кредитних карток

Фінтех і Картки
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Mastercard запускає глобальний проєкт з переробки кредитних карток
Mastercard запускає глобальний проєкт з переробки кредитних карток
Міжнародна платіжна система Mastercard запускає глобальний проєкт з переробки кредитних і дебетових карток у рамках плану, спрямованого на порятунок мільярдів карток, що знаходяться в обігу в галузі, від звалищ.
Про це пише Reuters.
Спочатку проєкт запускають у партнерстві з британським банку HSBC Holdings у восьми відділеннях у Великій Британії.
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Mastercard заявила, що банки по всьому світу, деякі з яких запустили місцеві ініціативи, зможуть приєднатися до програми і допомогти досягти економії за рахунок ефекту масштабу.
«Ми запрошуємо всіх емітентів карток по всьому світу співпрацювати з нами, незалежно від того, в якому регіоні вони знаходяться, і пропонувати своїм клієнтам переробку карток», — сказав президент з питань кібербезпеки та розвідки в Mastercard Аджай Бхалла.
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Згідно з планом, Mastercard надасть HSBC машини для подрібнення, кожна з яких здатна вмістити 10 тис. карток, що еквівалентно 50 кг пластику. Після заповнення вони будуть передані на завод з переробки пластику.
Фінансові деталі плану не розголошуються. Пілотний проєкт, який триватиме перші шість місяців, дозволить клієнтам переробляти будь-які пластикові картки, включаючи картки конкурентів.
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«Цей пілотний проєкт надасть нам дуже важливу інформацію та допоможе розробити наші довгострокові плани», — сказав голова департаменту приватного банкінгу HSBC у Великій Британії Жозе Карвальо.
Наразі в обігу перебуває близько 3,1 мільярда карток Mastercard. За її оцінками, щороку в галузі випускається близько 600 мільйонів карток, кожна з яких має термін дії близько п’яти років.
У звіті Nilson Report, який аналізує галузь, зазначається, що загальна кількість карток в обігу становитиме майже 26 мільярдів у 2022 році, і прогнозується, що до 2027 року вона може зрости до 28,4 мільярдів.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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