Mastercard дозволить своїм клієнтам купувати NFT токени без криптовалюти — Finance.ua

Mastercard дозволить своїм клієнтам купувати NFT токени без криптовалюти

Вчора 18:32 — Фінтех і Картки

Mastercard дозволить своїм клієнтам купувати NFT токени без криптовалюти

Міжнародна платіжна система Mastercard розширює свою платіжну мережу для ринку невзаємозамінних токенів і Web3. Власники банківських карток зможуть купувати NFT, не купуючи попередньо криптовалюту.

Про це представники Mastercard оголосили на офіційній сторінці.

Читайте також Офісну будівлю у Нью-Йорку продадуть у вигляді NFT за 15 000 ETH

Упродовж 2022 року компанія активно працювала над розширенням своїх платіжних мереж для NFT. Для досягнення мети Mastercard підписали угоди про співпрацю з декількома NFT-маркетплейсами (Immutable X, Candy Digital, Sandbox, Mintable, Spring, Nifty Gateway та MoonPay) — на цих платформах клієнти платіжної системи зможуть купувати невзаємозамінні токени за фіатну валюту.

Віце-президент Mastercard Радж Дамодаран розповів, що нещодавнє опитування, проведене платіжною системою серед понад 35 000 осіб у 40 країнах, показало інтерес користувачів до невзаємозамінних токенів: «45% респондентів відповіли, що придбали NFT або мають намір це зробити повторно, а 50% виявили зацікавленість отримати більш гнучкі варіанти здійснення купівлі».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.