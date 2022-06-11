Mastercard дозволить своїм клієнтам купувати NFT токени без криптовалюти — Finance.ua
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Mastercard дозволить своїм клієнтам купувати NFT токени без криптовалюти

Вчора 18:32Фінтех і Картки
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Mastercard дозволить своїм клієнтам купувати NFT токени без криптовалютиMastercard дозволить своїм клієнтам купувати NFT токени без криптовалюти
Міжнародна платіжна система Mastercard розширює свою платіжну мережу для ринку невзаємозамінних токенів і Web3. Власники банківських карток зможуть купувати NFT, не купуючи попередньо криптовалюту.
Про це представники Mastercard оголосили на офіційній сторінці.
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Упродовж 2022 року компанія активно працювала над розширенням своїх платіжних мереж для NFT. Для досягнення мети Mastercard підписали угоди про співпрацю з декількома NFT-маркетплейсами (Immutable X, Candy Digital, Sandbox, Mintable, Spring, Nifty Gateway та MoonPay) — на цих платформах клієнти платіжної системи зможуть купувати невзаємозамінні токени за фіатну валюту.
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Віце-президент Mastercard Радж Дамодаран розповів, що нещодавнє опитування, проведене платіжною системою серед понад 35 000 осіб у 40 країнах, показало інтерес користувачів до невзаємозамінних токенів: «45% респондентів відповіли, що придбали NFT або мають намір це зробити повторно, а 50% виявили зацікавленість отримати більш гнучкі варіанти здійснення купівлі».

Як заробити на NFT

За матеріалами: noworries
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