Mastercard дозволить своїм клієнтам купувати NFT токени без криптовалюти — Finance.ua

Упродовж 2022 року компанія активно працювала над розширенням своїх платіжних мереж для NFT. Для досягнення мети Mastercard підписали угоди про співпрацю з декількома NFT-маркетплейсами (Immutable X, Candy Digital, Sandbox, Mintable, Spring, Nifty Gateway та MoonPay) — на цих платформах клієнти платіжної системи зможуть купувати невзаємозамінні токени за фіатну валюту.
Віце-президент Mastercard Радж Дамодаран розповів, що нещодавнє опитування, проведене платіжною системою серед понад 35 000 осіб у 40 країнах, показало інтерес користувачів до невзаємозамінних токенів: «45% респондентів відповіли, що придбали NFT або мають намір це зробити повторно, а 50% виявили зацікавленість отримати більш гнучкі варіанти здійснення купівлі».