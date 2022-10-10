Масована ракетна атака: скільки інфраструктурних об'єктів у Києві і регіонах пошкоджено — Finance.ua

Масована ракетна атака: скільки інфраструктурних об'єктів у Києві і регіонах пошкоджено Вчора 14:34 — Казна та Політика

Унаслідок ракетних ударів рф станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. Частина областей знеструмлені.

Про це повідомив у Telegram прем’єр Денис Шмигаль.

«Російські терористи сьогодні масово обстрілюють українські міста. Під ударами цивільна й критична інфраструктура. Одними з перших цілей стали дитячий майданчик, музеї та освітні заклади. На жаль, загинули люди», — наголосив Шмигаль.

«Потрібно бути готовими до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв’язком. Головна мета цих воєнних злочинців — посіяти паніку, налякати, залишити українців без світла й тепла. Всі служби працюють на місцях, ми оперативно відновлюємо нашу інфраструктуру. Зробимо все, аби якнайшвидше відновити всі об’єкти», — додав прем’єр.

Раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявляв, що ракетний обстріл російською федерацією України може призвести до перебоїв в енергозабезпеченні та віялових відключень, профільні служби працюють над оперативною ліквідацією наслідків ударів.

«Під прицілом енергообʼєкти від Львова до Запоріжжя, Київщини, Хмельниччини, Дніпра і Вінниці, Франківщини, Сумщини, Харківщини, Житомирщини, Кіровоградщини, загалом весь південь. Це може вплинути на стабільність енергозабезпечення, тому потрібно бути готовими до наслідків таких обстрілів аж до віялових відключень», — зазначив він.

За його словами, росіяни застосовують авіацію та величезну кількість ракет по об’єктах критичної інфраструктури задля знищення енергозабезпечення країни.

Так, наприклад, у Львові зафіксовано вибух на об’єкті критичної інфраструктури, повідомив мер Андрій Садовий.

«Зафіксовано вибух на об’єкті критичної інфраструктури у Львові. Відповідні служби виїхали на місце. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ. Тому наразі гаряча вода не подається. Запустили резервні електрогенератори на кількох насосних станціях для відновлення водопостачання до міста», — написав він у своєму телеграм-каналі.

Садовий також зазначив, що частина міста без електроенергії: не працює третина світлофорів.

У Києві також зафіксували влучання російських ракет в об’єкти критичної інфраструктури — Голосіївському та Деснянському районах.

Внаслідок обстрілів російськими варварами об‘єктів критичної інфраструктури столиці та області застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та Київській області. Про це написав мер Києва Віталій Кличко.

Частково обмежене електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та всієї області.

Енергетики разом з рятувальними службами роблять все необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми.

Київводоканал працює в центрі столиці над ліквідацією пошкодженої водопровідної мережі. Але тиск у мережі вже нормалізували, і споживачам забезпечене водопостачання.

Також у столиці відновив роботу пересадочний вузол «Театральна»-«Золоті ворота».

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