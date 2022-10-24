Маск запевнив у безперервному продовженні роботи Starlink в Україні — Finance.ua
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Маск запевнив у безперервному продовженні роботи Starlink в Україні

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Starlink і надалі працюватиме в Україні, попри нещодавні конфлікти. Мільярдер Ілон Маск запевнив у безперервності роботи супутникової мережі, навіть, якщо Пентагон відмовиться її фінансувати.
Про це пише в Twitter Ілон Маск.
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«Ще до того, як Міноборони прийшло з відповіддю, я сказав Михайлу Федорову (Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, — ред.) що SpaceX не відключить Starlink, навіть якщо Міноборони відмовиться надавати фінансування», — написав мільярдер.
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Федоров, зі свого боку, підтвердив слова Маска та подякував йому за відповідне рішення.
«Це було критично важливо для України. Ми вдячні вам!», — написав міністр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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