Маск запевнив у безперервному продовженні роботи Starlink в Україні — Finance.ua

Маск запевнив у безперервному продовженні роботи Starlink в Україні Вчора 12:34 — Фондовий ринок

Starlink і надалі працюватиме в Україні, попри нещодавні конфлікти. Мільярдер Ілон Маск запевнив у безперервності роботи супутникової мережі, навіть, якщо Пентагон відмовиться її фінансувати.

Про це пише в Twitter Ілон Маск.

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«Ще до того, як Міноборони прийшло з відповіддю, я сказав Михайлу Федорову (Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, — ред.) що SpaceX не відключить Starlink, навіть якщо Міноборони відмовиться надавати фінансування», — написав мільярдер.

Федоров, зі свого боку, підтвердив слова Маска та подякував йому за відповідне рішення.

«Це було критично важливо для України. Ми вдячні вам!», — написав міністр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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