Маск заперечує плани скоротити 75% штату Twitter – Bloomberg — Finance.ua
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Маск заперечує плани скоротити 75% штату Twitter – Bloomberg

Фондовий ринок
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Ілон Маск в середу заявив співробітникам Twitter, що не планує скорочувати 75% працівників після того, як отримає управління компанією.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.
Маск заперечив раніше повідомлену в зверненні до співробітників цифру. Очікується, що угода з придбання Twitter на суму 44 млрд доларів повинна бути закрита в п’ятницю,
Попри це, як і раніше очікується, що мільярдер скоротить штат в ході поглинання, що викликає занепокоєння серед працівників.
За матеріалами:
Економічна Правда
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