Маск заперечує плани скоротити 75% штату Twitter – Bloomberg — Finance.ua

Маск заперечує плани скоротити 75% штату Twitter – Bloomberg Вчора 17:41 — Фондовий ринок

Ілон Маск в середу заявив співробітникам Twitter, що не планує скорочувати 75% працівників після того, як отримає управління компанією.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.

Маск заперечив раніше повідомлену в зверненні до співробітників цифру. Очікується, що угода з придбання Twitter на суму 44 млрд доларів повинна бути закрита в п’ятницю,

Попри це, як і раніше очікується, що мільярдер скоротить штат в ході поглинання, що викликає занепокоєння серед працівників.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.