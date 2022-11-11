Маск скасував віддалений режим роботи у Twitter — Finance.ua

Маск скасував віддалений режим роботи у Twitter
Новий власник компанії Twitter Ілон Маск оголосив про скасування віддаленого режиму роботи для працівників.
Про це повідомляє LBC.
«Віддалена робота більше не дозволена, якщо немає спеціального винятку. Менеджери надішлють мені списки винятків для перегляду та затвердження», — заявив Маск, додавши, що нові правила набувають чинності з 10 листопада.
Він також заявив, що впродовж наступних кількох днів «абсолютним пріоритетом є пошук і блокування будь-яких перевірених ботів, тролів та спаму».
Як повідомлялося, Маск завершив купівлю платформи Twitter за 44 млрд доларів у жовтні. Він також планує створити власну платіжну систему у Twitter.
Крім того, Маск розглядає можливість зробити доступ до соцмережі платним.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною