Маск розповів, коли почнуться постачання Cybertruck — Finance.ua

Маск розповів, коли почнуться постачання Cybertruck Сьогодні 09:14 — Технології&Авто

Маск розповів, коли почнуться постачання Cybertruck

Cybertruck — один із «довгобудів» компанії Tesla. Електричний пікап переносили багато разів, змінювали, допрацьовували та піднімали ціну. Врешті, початок виробництва анонсували на середину 2023 року. Тепер Ілон Маск розповів, коли перші покупці зможуть отримати свої машини.

Про це пише The Verge

Вже зараз компанія веде роботи з оснащення виробничої лінії в Техасі всім необхідним обладнанням. Тим часом екземпляри в «альфа-версії», як зазначив Маск, уже сходять з конвеєра для участі у випробуваннях.

Вручити перші пікапи власникам глава Tesla сподівається на заході, який заплановано на кінець третього кварталу. Про це він розповів під час розмови з інвесторами.

«Потрібен час, щоб запустити виробничу лінію, і це дійсно дуже радикальний продукт. Він зроблений не так, як інші автомобілі», — цитують Маска у матеріалі The Verge.

Цікаво, що коли Маска запитали, чи готовий він поділитися характеристиками Cybertruck і цінами, він запропонував зберегти інтригу до самого моменту виходу пікапа.

Утім, цього року пікап все одно збиратимуть малими партіями, а можливість перейти до великосерійного виробництва наступного року багато в чому залежатиме від доступності акумуляторів типу 4680 у достатніх кількостях і за прийнятною ціною.

Телеканал 24 За матеріалами:

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