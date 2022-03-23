Маск прилетів до Німеччини для анонсу постачання перших електромобілів Model Y у Європі — Finance.ua

Маск прилетів до Німеччини для анонсу постачання перших електромобілів Model Y у Європі

Вчора 22:30 — Фондовий ринок

Tesla готується до постачання перших 30 автомобілів Model Y, вироблених на німецькому заводі в Грюнхайді. Європейський виробничий центр вартістю €5 мільярдів є найбільшою інвестицією в німецький авторинок.

Маск прилетів до Берліна в понеділок і розповів про виробництво новинок.

Перші клієнти отримають Model Y Performance із запасом ходу 514 км вже у квітні. Вартість одного автомобіля €63 990.

Глава Tesla припускав, що перші електромобілі вийдуть із конвеєра у 2021 році. У компанії виникли труднощі з ліцензуванням, тому що виробник мав відвантажити із заводу в Шанхаї більш ранні замовлення з Європи.

При повній потужності завод вироблятиме 500 тис. автомобілів на рік. Це на 450 тис. електромобілів більше, ніж Volkswagen продав у всьому світі у 2021 році. Втім, німецький виробник, як і раніше, лідирує на європейському ринку електромобілів з часткою ринку 25% проти 13% у Tesla. Ілон Маск вважає, що нарощення виробництва триватиме понад два роки.

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