Маск прилетів до Німеччини для анонсу постачання перших електромобілів Model Y у Європі — Finance.ua
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Маск прилетів до Німеччини для анонсу постачання перших електромобілів Model Y у Європі

Вчора 22:30Фондовий ринок
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Tesla готується до постачання перших 30 автомобілів Model Y, вироблених на німецькому заводі в Грюнхайді. Європейський виробничий центр вартістю €5 мільярдів є найбільшою інвестицією в німецький авторинок.
Маск прилетів до Берліна в понеділок і розповів про виробництво новинок.
Перші клієнти отримають Model Y Performance із запасом ходу 514 км вже у квітні. Вартість одного автомобіля €63 990.
Глава Tesla припускав, що перші електромобілі вийдуть із конвеєра у 2021 році. У компанії виникли труднощі з ліцензуванням, тому що виробник мав відвантажити із заводу в Шанхаї більш ранні замовлення з Європи.
При повній потужності завод вироблятиме 500 тис. автомобілів на рік. Це на 450 тис. електромобілів більше, ніж Volkswagen продав у всьому світі у 2021 році. Втім, німецький виробник, як і раніше, лідирує на європейському ринку електромобілів з часткою ринку 25% проти 13% у Tesla. Ілон Маск вважає, що нарощення виробництва триватиме понад два роки.
За матеріалами: ITC.ua
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