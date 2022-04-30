Маск продав акцій Tesla на суму близько 4 мільярдів доларів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Маск продав акцій Tesla на суму близько 4 мільярдів доларів

Вчора 01:19Фондовий ринок
243
CEO Tesla Ілон Маск продав акцій Tesla на суму близько 4 млрд доларів за кілька днів після пропозиції купити Twitter.
Про це пише CNBC із посиланням на дані Комісії з цінних паперів і бірж США.
Згідно з наданими в SEC документами, основна частина продажу цінних паперів припала на вівторок, 26 квітня.
Читайте також
Як на це відерагували ціни на акції? За два дні Маск продав 4,4 млн паперів. Акції знизилися в ціні на 12% 26 квітня, але піднялися на один процентний пункт у середу, 27 квітня.
Після того, як інформацію про угоди було розкрито, Маск у четвер, 28 квітня, написав у Twitter що не планує більше продавати акції Tesla.
За матеріалами: Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.