Маск продав акцій Tesla на суму близько 4 мільярдів доларів — Finance.ua

Маск продав акцій Tesla на суму близько 4 мільярдів доларів

Вчора 01:19 — Фондовий ринок

CEO Tesla Ілон Маск продав акцій Tesla на суму близько 4 млрд доларів за кілька днів після пропозиції купити Twitter.

Про це пише CNBC із посиланням на дані Комісії з цінних паперів і бірж США.

Згідно з наданими в SEC документами, основна частина продажу цінних паперів припала на вівторок, 26 квітня.

Як на це відерагували ціни на акції? За два дні Маск продав 4,4 млн паперів. Акції знизилися в ціні на 12% 26 квітня, але піднялися на один процентний пункт у середу, 27 квітня.

Після того, як інформацію про угоди було розкрито, Маск у четвер, 28 квітня, написав у Twitter що не планує більше продавати акції Tesla.

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