Маск продав акцій Tesla на $4 мільярди після закриття угоди з Twitter — Finance.ua

Маск продав акцій Tesla на $4 мільярди після закриття угоди з Twitter Вчора 21:32 — Фондовий ринок

Маск продав акцій Tesla на $4 мільярди після закриття угоди з Twitter

Мільярдер Ілон Маск продав ще на 3,95 млрд доларів своїх акцій у компанії Tesla, таким чином, загальний продаж Маском частки в Tesla сягає 20 млрд дол.

Мета для такого продажу частки в Tesla, який відбувся в період 4-8 листопада, не розголошується згідно з поданням регулятора. Але побоювання, що Маску доведеться продати великий пакет акцій Tesla, щоб профінансувати поглинання Twitter, тиснули на ціну акцій автовиробника протягом місяців.

Акції Tesla впали на 52% в цьому році і на 42% відколи мільярдер оголосив про бажання придбати платформу сайту Twitter в квітні.

Читайте також Маск починає скорочення співробітників Twitter – FT

Генеральний директор Tesla переконував, що у нього достатньо коштів для завершення угоди з Twitter після первинного продажу акцій автовиробника на суму 8,5 мільярда доларів у квітні. Тоді він написав у Twitter: «Після сьогоднішнього дня жодних подальших продажів [акцій] TSLA не планується».

Однак у серпні він продав акцій Tesla ще на 6,9 млрд дол і пов’язав другий продаж безпосередньо з необхідністю заплатити за угоду щодо соцмережі.

Останні продажі Маска почалися через тиждень після закриття угоди з Twitter. Реалізація 19,5 млн акцій відбулася за середньою ціною близько 202 доларів за акцію. Для порівняння, на момент продажу акцій Tesla у серпні середня ціна становила 290 доларів.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.