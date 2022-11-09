Маск продав акцій Tesla на $4 мільярди після закриття угоди з Twitter — Finance.ua

Маск продав акцій Tesla на $4 мільярди після закриття угоди з Twitter
Мільярдер Ілон Маск продав ще на 3,95 млрд доларів своїх акцій у компанії Tesla, таким чином, загальний продаж Маском частки в Tesla сягає 20 млрд дол.
Про це повідомляє Financial Times.
Мета для такого продажу частки в Tesla, який відбувся в період 4-8 листопада, не розголошується згідно з поданням регулятора. Але побоювання, що Маску доведеться продати великий пакет акцій Tesla, щоб профінансувати поглинання Twitter, тиснули на ціну акцій автовиробника протягом місяців.
Акції Tesla впали на 52% в цьому році і на 42% відколи мільярдер оголосив про бажання придбати платформу сайту Twitter в квітні.
Читайте також
Генеральний директор Tesla переконував, що у нього достатньо коштів для завершення угоди з Twitter після первинного продажу акцій автовиробника на суму 8,5 мільярда доларів у квітні. Тоді він написав у Twitter: «Після сьогоднішнього дня жодних подальших продажів [акцій] TSLA не планується».
Однак у серпні він продав акцій Tesla ще на 6,9 млрд дол і пов’язав другий продаж безпосередньо з необхідністю заплатити за угоду щодо соцмережі.
Останні продажі Маска почалися через тиждень після закриття угоди з Twitter. Реалізація 19,5 млн акцій відбулася за середньою ціною близько 202 доларів за акцію. Для порівняння, на момент продажу акцій Tesla у серпні середня ціна становила 290 доларів.
Поділитися новиною