Маск продав акції Tesla на $8,5 млрд після досягнення угоди про покупку Twitter — Finance.ua

Маск продав акції Tesla на $8,5 млрд після досягнення угоди про покупку Twitter

Вчора 17:22 — Фондовий ринок

Маск продав акції Tesla на $8,5 млрд після досягнення угоди про покупку Twitter, bloomberg.com

Співзасновник та голова Tesla Ілон Маск продав акції компанії на суму близько $8,5 млрд протягом трьох днів після того, як досяг згоди купити соцмережу Twitter за $44 млрд.

Як свідчать документи, надані Комісії з цінних паперів та бірж, голова Tesla продав більше 9,6 млн акцій з вівторка по четвер за ціною від 820 до 1000 доларів за акцію, пише Wall Street Journal

У результаті у нього залишилося близько 163 мільйонів акцій виробника електромобілів, або майже 16% компанії. За даними FactSet, Маск є найбільшим акціонером Tesla та володів близько 17% компанії до продажу частини акцій цього тижня.

«Після сьогоднішнього дня подальшого продажу акцій Tesla не планується», — написав Маск у четвер у Twitter.

25 квітня стало відомо, що глава SpaceX і Tesla Ілон Маск купує компанію Twitter за $44 млрд.

Раніше очікувалося, що Twitter відхилить пропозицію Маска, але після того, як він заявив, що забезпечив фінансування у розмірі $46,5 млрд, Twitter змінив позицію та погодився вести переговори.

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