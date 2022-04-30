Маск продав акції Tesla на $8,5 млрд після досягнення угоди про покупку Twitter — Finance.ua

Маск продав акції Tesla на $8,5 млрд після досягнення угоди про покупку Twitter, bloomberg.com
Співзасновник та голова Tesla Ілон Маск продав акції компанії на суму близько $8,5 млрд протягом трьох днів після того, як досяг згоди купити соцмережу Twitter за $44 млрд.
Як свідчать документи, надані Комісії з цінних паперів та бірж, голова Tesla продав більше 9,6 млн акцій з вівторка по четвер за ціною від 820 до 1000 доларів за акцію, пише Wall Street Journal.
У результаті у нього залишилося близько 163 мільйонів акцій виробника електромобілів, або майже 16% компанії. За даними FactSet, Маск є найбільшим акціонером Tesla та володів близько 17% компанії до продажу частини акцій цього тижня.