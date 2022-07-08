Маск презентував антену Starlink для човнів — Finance.ua
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Маск презентував антену Starlink для човнів

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Супутниковий інтернет-провайдер Starlink продемонстрував нову тарілку, яка отримала назву Starlink Maritime. Пристрій можна встановити на човнах, яхтах або кораблях.
Про це пише Engadget.
Вартість Starlink Maritime становить 10 тисяч доларів. Щомісячна підписка — 5 тисяч доларів.
Як зазначає компанія, тарілка забезпечить швидкість завантаження даних до 350 Мбіт/с у морі.
За словами Маска, Maritime дещо відрізняється від побутових аналогів. Пристрій є подвійним високопродуктивним терміналом, здатним підтримувати зв’язок під час потужного шторму в морі. Водночас Maritime захищений від солоної води, сильного вітру та штормів.
Поки відомо, що Maritime поки працюватиме тільки в:
  • прибережних водах США, крім Аляски;
  • Європі, за винятком частини Норвегії, Швеції та Фінляндії;
  • Австралії;
  • Бразилії;
  • Чилі;
  • частині Нової Зеландії.
За матеріалами:
РБК-Україна
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