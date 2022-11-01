Маск пообіцяв, що Twitter буде дотримуватися законів ЄС – ЗМІ — Finance.ua
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Маск пообіцяв, що Twitter буде дотримуватися законів ЄС – ЗМІ

Фондовий ринок
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Американський бізнесмен Ілон Маск, який нещодавно став власником Twitter, запевнив єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона, що соцмережа буде дотримуватися законодавства ЄС.
Про це з посиланням на джерела пише Reuters.
Під час спілкування з Бретоном, про яке раніше не повідомлялося, Маск запевнив, що Twitter буде дотримуватися європейського Закону про цифрові послуги, який передбачає штрафи в розмірі до 6% річного обігу компаній, які не борються з незаконним контентом.
Також американський мільярдер погодився провести зустріч з єврокомісаром у найближчі тижні.
Зазначимо, що розмова Маска й Бретона відбулася після того, як представник Єврокомісії попередив про необхідність дотримання Twitter законодавства ЄС — як відомо, Маск раніше висловлював неоднозначні твердження про те, як керуватиме соцмережею.
У липні в ЄС схвалили нові правила обмеження діяльності ІТ-гігантів, які вимагатимуть докладати більше зусиль для боротьби з незаконним контентом в Інтернеті під загрозою великих штрафів.
Купівля Twitter Маском може мати величезні наслідки для майбутнього соціальної платформи, особливо якщо колишньому президенту США Дональду Трампу буде дозволено повернутися до мережі і якщо Маск послабить правила, які нині запобігають поширенню мови ненависті та дезінформації.
За матеріалами:
Економічна Правда
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