Маск починає скорочення співробітників Twitter – FT — Finance.ua

Маск починає скорочення співробітників Twitter – FT Вчора 13:34

Маск починає скорочення співробітників Twitter – FT

Віднедавна власник та CEO Twitter, мільярдер Ілон Маск починає процес скорочення штату Twitter, про що він повідомив співробітників в електронному листі.

Про це пише Financial Times з посиланням на електронний лист, з яким ознайомилася редакція.

Співробітники Twitter будуть сповіщені про свій статус зайнятості до 9 ранку PT в п’ятницю (18:00 за Києвом).

«Із прагненням оздоровити Twitter, ми пройдемо через складний процес скорочення нашої глобальної робочої сили в п’ятницю», — йдеться в електронному листі, який був отриманий співробітниками днем раніше.

В електронному листі не уточнюються масштаби скорочення штату. Однак раніше Маск розробив плани скорочення близько 3700 робочих місць, або половини штату, хоча остаточна цифра може змінитися.

В електронному листі в четвер повідомлялося, що офіси Twitter будуть тимчасово закриті, а в п’ятницю буде призупинено доступ до всіх бейджів, «щоб забезпечити безпеку кожного співробітника, а також систем Twitter і даних клієнтів».

Напередодні електронного листа співробітники Twitter на форумі Blind, де технічні працівники можуть анонімно ділитися повідомленнями, поділилися своїм розчаруванням у стилі управління Маска.

Довідка Finance.ua:

як зазначалося раніше, новий очільник Twitter Ілон Маск планує звільнити до половини співробітників Twitter в рамках масштабного скорочення витрат компанії;

28 жовтня американський мільярдер, очільник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск, почав керувати Twitter.



Економічна Правда За матеріалами:

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