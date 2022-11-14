Маск переконаний, що Bitcoin візьме своє, просто на це потрібен час — Finance.ua
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Маск переконаний, що Bitcoin візьме своє, просто на це потрібен час

Фінтех і Картки
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Маск переконаний, що Bitcoin візьме своє, просто на це потрібен час
Маск переконаний, що Bitcoin візьме своє, просто на це потрібен час
Новий власник Твіттера Ілон Маск поділився своєю думкою про майбутнє флагманської криптовалюти.
Як написав Маск у соцмережі, BTC обов’язково візьме своє та досягне нових максимумів, втім на це потрібен час.
Своїм коментарем мільярдер погодився з припущенням інвестора Джейсона Калаканіса, який заявив, що з ВТС буде все в порядку.
Маск переконаний, що Bitcoin візьме своє, просто на це потрібен час
Щодо колишнього голови криптовалютної біржі FTX, банкрутство якої спричинило проблеми у всьому криптосекторі, Сема Бенкмана-Фріда, Маск заявив, що ніколи не довіряв йому. Власник Твіттера пригадав, що коли познайомився з Фрідом, відчув: «щось з ним не так». Коментуючи публікацію в Твіттері, де Internal Tech Emails знову оприлюднили частину листування Маска з помічником Сема Бенкмана-Фріда 25 квітня, мільярдер сказав: «Він [Бенкман-Фрід] ще тоді увімкнув мій внутрішній детектор брехні, тому я не вірив, що він мав $ 3 мільярди».
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З покупкою Твіттера Ілон Маск почав активніше обговорювати криптовалюти. Судячи з усього, бізнесмен задоволений тим, що його платформа виступає в ролі медіацентру, де користувачі дізнаються останні новини і де розвиваються всі криптовалютні скандали.
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За матеріалами:
noworries
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