Маск переконаний, що Bitcoin візьме своє, просто на це потрібен час — Finance.ua

Маск переконаний, що Bitcoin візьме своє, просто на це потрібен час Сьогодні 18:33 — Фінтех і Картки

Маск переконаний, що Bitcoin візьме своє, просто на це потрібен час

Новий власник Твіттера Ілон Маск поділився своєю думкою про майбутнє флагманської криптовалюти.

Як написав Маск у соцмережі, BTC обов’язково візьме своє та досягне нових максимумів, втім на це потрібен час.

Своїм коментарем мільярдер погодився з припущенням інвестора Джейсона Калаканіса, який заявив, що з ВТС буде все в порядку.

Щодо колишнього голови криптовалютної біржі FTX, банкрутство якої спричинило проблеми у всьому криптосекторі, Сема Бенкмана-Фріда, Маск заявив, що ніколи не довіряв йому. Власник Твіттера пригадав, що коли познайомився з Фрідом, відчув: «щось з ним не так». Коментуючи публікацію в Твіттері, де Internal Tech Emails знову оприлюднили частину листування Маска з помічником Сема Бенкмана-Фріда 25 квітня, мільярдер сказав: «Він [Бенкман-Фрід] ще тоді увімкнув мій внутрішній детектор брехні, тому я не вірив, що він мав $ 3 мільярди».

З покупкою Твіттера Ілон Маск почав активніше обговорювати криптовалюти. Судячи з усього, бізнесмен задоволений тим, що його платформа виступає в ролі медіацентру, де користувачі дізнаються останні новини і де розвиваються всі криптовалютні скандали.

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noworries За матеріалами:

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