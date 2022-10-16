Маск передумав припиняти фінансування Starlink в Україні — Finance.ua

Маск передумав припиняти фінансування Starlink в Україні
Керівник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що компанія продовжить безкоштовно забезпечувати супутниковий зв’язок Starlink в Україні.
«Чорт із ним... Навіть якщо Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд».
Довідка Finance.ua:
- CNN повідомив, що компанія Ілона Маска звернулася до Пентагону з проханням надалі забрати на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв’язку Starlink в Україні. Маск пізніше підтвердив цю інформацію.
- Віцепрем’єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевнили, що Україна знайде рішення, аби служби супутникового зв’язку Starlink продовжили роботу в Україні.
- У Пентагоні підтвердили, що обговорюють фінансування Starlink в Україні після звернення Маска.
- Глава МЗС Литви закликав створити коаліцію для фінансування роботи Starlink в Україні або знайти альтернативного постачальника.
- 15 жовтня Маск розповів, що росія намагається знищити роботу системи супутникового інтернету Starlink.
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