Маск передумав припиняти фінансування Starlink в Україні — Finance.ua
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Маск передумав припиняти фінансування Starlink в Україні

Фондовий ринок
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Керівник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що компанія продовжить безкоштовно забезпечувати супутниковий зв’язок Starlink в Україні.
«Чорт із ним... Навіть якщо Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд».
Маск передумав припиняти фінансування Starlink в Україні

Довідка Finance.ua:

  • CNN повідомив, що компанія Ілона Маска звернулася до Пентагону з проханням надалі забрати на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв’язку Starlink в Україні. Маск пізніше підтвердив цю інформацію.
  • Віцепрем’єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевнили, що Україна знайде рішення, аби служби супутникового зв’язку Starlink продовжили роботу в Україні.
  • У Пентагоні підтвердили, що обговорюють фінансування Starlink в Україні після звернення Маска.
  • Глава МЗС Литви закликав створити коаліцію для фінансування роботи Starlink в Україні або знайти альтернативного постачальника.
  • 15 жовтня Маск розповів, що росія намагається знищити роботу системи супутникового інтернету Starlink.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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