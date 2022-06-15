Маск назвав терміни готовності ракети Starship до першого запуску — Finance.ua

Маск назвав терміни готовності ракети Starship до першого запуску

Маск назвав терміни готовності ракети Starship до першого запуску

Надважка ракета-носій Starship буде готова до першого орбітального польоту у липні цього року.

Про це сказав засновник компанії SpaceX Ілон Маск у вівторок, 14 червня.

«Starship буде готовий до польоту наступного місяця. У понеділок я брав участь в оцінці прогресу в Хай Бей і Мега Бей (споруди SpaceX для будівництва аерокосмічної техніки. — Ред.)», — повідомив Маск у соцмережах.

Раніше SpaceX планувала здійснити перший орбітальний запуск ракети минулого літа, проте затримки у створенні ракети та проходження процедур для ліцензування регулятором космодрому Boca Chica, з якого буде запущено Starship, призвели до перенесення термінів. Пізніше термін першого орбітального польоту Starship переносився на січень-лютий 2022 року.

У понеділок Федеральне управління цивільної авіації США, відповідальне за оцінку екологічності та відсутності небезпек місця запусків для довкілля та інфраструктури, оприлюднило список вимог до SpaceX для подання заявки на отримання ліцензії на перший політ. Усього управління вказало понад 75 умов, які мають бути дотримані компанією.

Згідно із заявою відомства, запропоновані компанією заходи «не спричинять значних наслідків для навколишнього середовища», а управління «простежить, щоб SpaceX застосувала ці заходи для процесу ліцензування».

Як відомо, багаторазова ракетна система складається з космічного корабля Ship 20 (або SN20) та носія Super Heavy. Висота Starship сягає 120 метрів. Вона вища за будь-яку іншу ракету, коли-небудь створену у світі. Носій Super Heavy вдвічі потужніший, ніж створювана NASA для пілотованих польотів на Місяць важка ракета Space Launch System.

Перший запуск буде проведений зі створюваного стартового майданчика компанії SpaceX у Бока-Чіка на південному сході штату Техас.

У рамках першого польоту ракета виконає один орбітальний обліт навколо Землі. Потім корабель SN20 здійснить кероване приводнення в Тихому океані поблизу Гавайських островів.

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