Маск назвав щомісячні витрати на обслуговування Starlink в Україні — Finance.ua
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Маск назвав щомісячні витрати на обслуговування Starlink в Україні

Фондовий ринок
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Маск назвав щомісячні витрати на обслуговування Starlink в Україні
Маск назвав щомісячні витрати на обслуговування Starlink в Україні
Компанія SpaceX втрачає до $20 млн на місяць на обслуговуванні інтернет-терміналів Starlink в Україні, але не відмовлятиметься від надання послуг.
Про це повідомив голова компанії Ілон Маск у Twitter у середу, 19 жовтня.
«SpaceX втрачає близько $20 млн на місяць на неоплачувані послуги та витрати, пов’язані з підвищеними заходами безпеки для кібервійськового захисту, але ми продовжимо робити це», — написав Маск у коментарі до твіта одного з блогерів, який написав, що SpaceX до досі нічого не отримує за надання інтернету через мережу Starlink в Україні.
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За словами Ілона Маска, роботу 11 тисяч із 25 тисяч терміналів оплачують деякі країни, організації та приватні особи, але жодних грошей від Міноборони США.
Нагадаємо, 14 жовтня Маск заявив, що вирішив відмовитися від фінансування Starlink в Україні, але передумав уже наступного дня.

Довідка Finance.ua:

  • віцепрем’єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і радник голови Офісу президента Михайло Подоляк раніше запевнили, що Україна знайде рішення, аби служби супутникового зв’язку Starlink продовжили роботу в Україні;
  • у Євросоюзі обговорюють можливість фінансування для забезпечення доступу українців до життєво важливих інтернет-послуг «Starlink»;
  • держдепартамент США позитивно оцінив рішення засновника компанії SpaceX Ілона Маска відкликати запит з Пентагону щодо фінансування супутникового інтернету Starlink та забезпечити його своїми силами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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