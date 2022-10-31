Маск хоче запровадити у Twitter платну верифікацію за $20 на місяць – ЗМІ — Finance.ua

Маск хоче запровадити у Twitter платну верифікацію за $20 на місяць – ЗМІ Вчора 12:16 — Технології&Авто

Маск хоче запровадити у Twitter платну верифікацію за $20 на місяць – ЗМІ

Новий власник Twitter поставив співробітникам ультиматум: вкластися в термін введення платної верифікації в Twitter або бути готовими до звільнення.

Про це пише ЕП з посиланням на The Verge.

Директива полягає в тому, щоб змінити Twitter Blue, необов’язкову підписку вартістю 4,99 доларів на місяць, яка розблоковує додаткові функції, на більш дорогу підписку, яка також перевіряє користувачів, пише видання з посиланням на співрозмовників.

Наразі Twitter планує стягувати 19,99 доларів за нову підписку Twitter Blue.

«Згідно з поточним планом, у перевірених користувачів буде 90 днів, щоб підписатися або втратити свою синю галочку. Співробітникам, які працюють над проєктом, в неділю повідомили, що вони повинні вкластися в термін до 7 листопада, щоб запустити цю функцію, інакше вони будуть звільнені», — пише The Verge.

Маск ясно дав зрозуміти в місяці, що передували придбанню соцмережі, що він хоче переглянути те, як Twitter перевіряє облікові записи і працює з ботами. У неділю він написав: «Весь процес перевірки зараз модернізується».

Підписка Twitter Blue була широко запущена майже рік тому як спосіб перегляду статей без реклами від деяких видавців і внесення інших налаштувань в додаток, таких як інший колір іконки на головному екрані.

У кількох кварталах, коли Twitter повідомляв про прибутки, реклама залишалася переважною більшістю його доходів. Маск зацікавлений у зростанні підписок, щоб вони стали половиною загального доходу компанії.

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