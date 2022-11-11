Маск анонсував глобальні зміни в Twitter, серед них – власна платіжна система — Finance.ua

Маск анонсував глобальні зміни в Twitter, серед них – власна платіжна система Сьогодні 01:21 — Фінтех і Картки

Маск анонсував глобальні зміни в Twitter, серед них – власна платіжна система

Віднедавна власник та гендиректор Twitter, мільярдер Ілон Маск заявив, що хоче створити всередині соцмережі власну платіжну системи, а згодом трансформувати її в універсальний додаток.

Про це він розповів під час прямого ефіру в Spaces, аудіосистемі Twitter, повідомляє The New York Times.

Маск розповів, що Twitter зароблятиме гроші на творцях контенту та сильніше заглиблюватиметься у відео та бізнес-сегменти, які опанував TikTok.

Також він планує, що Twitter використовуватиметься для обробки платежів разом із підключеними дебетовими картками та банківськими рахунками, що повторює PayPal Цю компанію цифрових платежів допоміг заснувати Маск

Крім цього заявив, що врешті-решт він сподівається перетворити Twitter на «додаток для всього» за зразком китайської соціальної медіа-платформи WeChat. Цим додатом користуються понад мільярд людей, щоб знаходити новини, викликати таксі та замовляти їжу.

«Швидкість еволюції Twitter стане величезною зміною порівняно з тим, що було в минулому», — резюмував мільярдер.

Економічна Правда За матеріалами:

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