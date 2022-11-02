Maserati презентували автомобіль у стилі Барбі (фото) — Finance.ua
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Maserati презентували автомобіль у стилі Барбі (фото)

Технології&Авто
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Maserati презентували автомобіль у стилі Барбі (фото)
Maserati презентували автомобіль у стилі Барбі (фото)
Кросовер Maserati Grecale 2023 отримав дуже нестандартну версію Barbie Edition. Як випливає з назви, вона присвячена ляльці Барбі. Деталі авто розкрила пресслужба Maserati.
Новий Maserati Grecale Barbie Edition створений у співпраці з компанією Mattel, яка випускає ляльку Барбі. Звичайно, авто пофарбували в рожевий колір, причому завдяки спеціальному покриттю на сонці він переливається всіма кольорами веселки. З кольором кузова контрастують чорні 22-дюймові диски та жовті акценти на капоті, крилах і бамперах.
Maserati презентували автомобіль у стилі Барбі (фото)
Рожеві вставки та шви з’явилися і в салоні Maserati Grecale Barbie Edition. Крім того, на кузові та сидіннях з’явилися лого Барбі.
Для доопрацювання вибрали топовий кросовер Maserati Grecale Trofeo. Він оснащений 3,0-літровим V6 твін-турбо потужністю 530 к.с. Із 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 3,8 секунди, а максимальна швидкість становить 285 км/год.
Maserati презентували автомобіль у стилі Барбі (фото)
Усього випустять лише два Maserati Grecale Barbie Edition. Їх продадуть через каталог знаменитого елітного магазину Neiman Marcus. Вартість авто становить 330 тисяч доларів, тобто воно втричі дорожче за стандартний Grecale Trofeo.
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Фокус
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