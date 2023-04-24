Maserati представила новий електричний кросовер Maserati Grecale Folgore (фото) — Finance.ua
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Maserati представила новий електричний кросовер Maserati Grecale Folgore (фото)

Технології&Авто
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Maserati представила новий електричний кросовер Maserati Grecale Folgore (фото)
Maserati представила новий електричний кросовер Maserati Grecale Folgore (фото)
У рамках Шанхайського автосалону відбулася прем’єра нового Maserati Grecale Folgore — першого повністю електричного кросовера італійської марки. А разом із ним на азіатському ринку дебютувало купе Maserati GranTurismo, яке випускається як із ДВЗ, так і з електричною трансмісією.
Новий Maserati Grecale Folgore оснастили електричною силовою установкою потужністю понад 500 к.с. і 800 Нм обертального моменту, а також тяговою батареєю ємністю 105 кВт*год, яка повинна забезпечити йому «вражаючу» автономність. «Паспортна» максимальна швидкість новинки на електротязі перевищить 200 км/год.
Зазначається, що електрифікації модельного ряду відведено ключову роль у майбутній стратегії розвитку Maserati. Вже до 2025 року всі моделі італійської марки мають електричну версію, а до 2030 року Maserati повністю відмовиться від машин з ДВЗ і випускатимуть тільки електричні автомобілі.
За матеріалами:
mmr.ua
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