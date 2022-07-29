Марк Цукерберг і Прісцилла Чан продають будинок у Сан-Франциско за 31 мільйон доларів — Finance.ua

Марк Цукерберг і Прісцилла Чан продають будинок у Сан-Франциско за 31 мільйон доларів Вчора 18:00 — Нерухомість

Прессекретар родини підтвердив, що Марк Цукерберг і Прісцилла Чан продали один зі своїх будинків у Сан-Франциско за 31 мільйон доларів у рамках неринкової угоди, передає mansionglobal.com.

За даними Zilllow, ця угода є найдорожчим продажем у Сан-Франциско цього року. Будинок площею 7386 квадратних футів, побудований у 1928 році, має чотири спальні та чотири ванні кімнати, і розташований на краю Мішн-Дистрикту та Долорес-Хайтс у місті. Продаж завершився 1 липня, але записи про угоду щойно стали доступними для громадськості.

Згідно з даними PropertyShark , 38-річний співзасновник Facebook-cum-Meta та його 37-річна дружина придбали будинок у 2012 році за трохи менше 10 мільйонів доларів через компанію з обмеженою відповідальністю SFRP у Каліфорнії.

Договір про грант між продавцем і покупцем був підписаний від імені SFRP Наїмом Саламом, віце-президентом з операцій Чан Цукерберга.

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