Марченко: зростання економіки України цього року прискориться майже до 5% — Finance.ua

Марченко: зростання економіки України цього року прискориться майже до 5% Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Марченко: зростання економіки України цього року прискориться майже до 5%

У рамках робочого візиту до Марокко на Щорічні збори МВФ та Світового банку, Міністр фінансів України Сергій Марченко виступив з промовою на зустрічі фінансового блоку G7.

У заході взяли участь міністри фінансів та голови центробанків країн-членів G7, керівництво МВФ, Світового банку та Європейської Комісії.

Темами обговорення стали фінансова система України, стан впровадження структурних реформ та співпраця з міжнародними фінансовими організаціями, а також ЄС у контексті забезпечення бюджетних потреб у 2024 році.

Сергій Марченко відзначив оперативність та скоординованість рішень країн G7, ЄС та МФО, які, безсумнівно, мали вирішальне значення для підтримки економічної та фінансової стабільності в Україні з початком повномасштабної війни.

Міністри фінансів низки країн та лідери ЄС, МВФ та Світового банку запевнили у збереженні підтримки України стільки, скільки буде потрібно.

Під час свого виступу Міністр фінансів поінформував про поточний стан економіки України, потребу у зовнішньому фінансуванні на наступний рік, у тому числі на соціальний захист та гуманітарну допомогу.

«Економіка України демонструє стійкість протягом поточного року. Прогнозується зростання ВВП до 4,7%. Інфляція знижується швидше, ніж очікувалось, до 7,1% у вересні 2023 з 26,6% у 2022 році. Внутрішні запозичення перевищили план і вже сягають понад 11 млрд доларів США з початку року. Завдячуючи нашим партнерам, міжнародна фінансова підтримка ритмічна та передбачувана, загальний обсяг якої - 33,8 млрд доларів США у 2023 році», — зазначив Сергій Марченко.

Спільні зусилля Уряду України та міжнародних партнерів вже дев’ять місяців поспіль забезпечують повноцінне надання всіх державних послуг населенню, уникаючи монетарного фінансування.

Проте Сергій Марченко наголосив, що невизначеність, спровокована війною, зберігається. Потужна зовнішня підтримка продовжує залишатися життєво необхідною для України. А забезпечення своєчасного виконання бюджету є важливою передумовою для підтримки населення та протистояння агресору.

Щодо 2024 року, Сергій Марченко наголосив, що бюджет-2024 передбачає акумулювання максимальних ресурсів на сектор безпеки і оборони, з видатками на рівні поточного року, а також створення умов для розвитку вітчизняного ОПК. Водночас передбачено збільшення видатків на соціальний захист та гуманітарну допомогу, оскільки підтримка українців — важливий пріоритет Уряду України. Дефіцит ДБУ прогнозується у розмірі 42,9 млрд доларів США.

«Я надзвичайно вдячний партнерам за запевнення у збереженні підтримки на наступний рік. Ми вже маємо низку домовленостей із такими країнами як Японія, Великобританія. Також Україна та ЄС активно працюють над створенням Ukraine Facility на 2024−2027 роки загальним обсягом 50 млрд євро. Виконання Україною умов, визначених у співпраці з МВФ, дозволить Україні отримати 5,4 млрд доларів США у рамках програми EFF у наступному році. Проте, навіть враховуючи всі ці зобов’язання, дефіцит залишається на високому рівні», — додав Міністр фінансів України і висловив сподівання, що донори допоможуть Україні у забезпеченні соціальних та гуманітарних видатків у повному обсязі.

Окрім того, було зазначено, що Уряд України абсолютно відданий порядку денному реформ, які було визначено у співпраці з міжнародними партнерами. За підтримки Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки Уряд України сформував широкий спектр пріоритетних напрямів реформування.

Україна вже виконала низку заходів та політик, які передбачені програмами МВФ EFF та макрофінансової допомоги ЄС.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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