Малюська розповів, чи можна конфіскувати на користь України заморожені кошти центробанку рф — Finance.ua
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Малюська розповів, чи можна конфіскувати на користь України заморожені кошти центробанку рф

Вчора 14:00Казна та Політика
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На американських рахунках нині заморожено мільярди доларів Центробанку рф. Чи можна їх конфіскувати на користь України розповів міністр юстиції Денис Малюська.
За його словами, варто говорити про 2 аспекти.
Щодо грошей юридичних та фізичних осіб наразі є лише механізм блокування рахунків. Ключова перепона до їх конфіскації — право власності і можливість судового оскарження відібрання таких коштів. Для цього потрібен окремий судовий механізм, над яким вже працюють наші іноземні партнери.
Активи самої рф — більш ніж півтрильйона доларів, розміщених на рахунках в міжнародних банках.
«Там один власник, що робить наше завдання — відібрання цих коштів — технічно трохи простішим. Але тут захистом виступає суверенний імунітет коштів рф. Незважаючи на це, ми маємо бачення, як їх забрати», — зауважив міністр.
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Він наголосив, що, найімовірніше, забрати кошти можливо шляхом укладення міжнародного договору.
«Розробка концепції та презентація нашим західним партнерам відбудеться вже найближчими днями. Меседж зрозумілий: країни Заходу мають допомагати Україні не за рахунок коштів своїх платників податків, а за рахунок коштів росії», — каже Малюська.
За матеріалами: Судебно-юридична газета
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