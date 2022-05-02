Малюська розповів, чи можна конфіскувати на користь України заморожені кошти центробанку рф — Finance.ua

Малюська розповів, чи можна конфіскувати на користь України заморожені кошти центробанку рф

Вчора 14:00 — Казна та Політика

На американських рахунках нині заморожено мільярди доларів Центробанку рф. Чи можна їх конфіскувати на користь України розповів міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, варто говорити про 2 аспекти.

Щодо грошей юридичних та фізичних осіб наразі є лише механізм блокування рахунків. Ключова перепона до їх конфіскації — право власності і можливість судового оскарження відібрання таких коштів. Для цього потрібен окремий судовий механізм, над яким вже працюють наші іноземні партнери.

Активи самої рф — більш ніж півтрильйона доларів, розміщених на рахунках в міжнародних банках.

«Там один власник, що робить наше завдання — відібрання цих коштів — технічно трохи простішим. Але тут захистом виступає суверенний імунітет коштів рф. Незважаючи на це, ми маємо бачення, як їх забрати», — зауважив міністр.

Він наголосив, що, найімовірніше, забрати кошти можливо шляхом укладення міжнародного договору.

«Розробка концепції та презентація нашим західним партнерам відбудеться вже найближчими днями. Меседж зрозумілий: країни Заходу мають допомагати Україні не за рахунок коштів своїх платників податків, а за рахунок коштів росії», — каже Малюська.

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