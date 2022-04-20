Малюська анонсував відновлення роботи ринку нерухомості — Finance.ua

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Малюська анонсував відновлення роботи ринку нерухомості

Вчора 14:00Нерухомість
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Малюська анонсував відновлення роботи ринку нерухомості
Міністр юстиції України Денис Малюська анонсував, що найближчими днями буде відкрито ринок нерухомості та буде можливість здійснювати значно більше реєстраційних дій.
Про це він повідомив у ефірі телемарафону.
«Ми погодили величезний нормативний документ. Великий, глобальний, значний, що стосується роботи реєстрів та нотаріусів під час військового стану. Це означає, що найближчими днями буде відкрито ринок нерухомості та буде можливість оформляти значно більше реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб підприємців...» — наголосив Малюська.
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Раніше Малюська повідомив, що робота реєстру речових прав на нерухоме майно обмежена в тому числі у зв’язку з можливими шахрайськими схемами. Зокрема, типова рейдерська схема: коли ставиться кілька «прокладок» (фірм-посередників), миттєво за один вечір майно продається кілька разів і потім його не повернеш.

Довідка Finance.ua:

  • президент Зеленський анонсував масштабну програму будівництва житла. Він доручив уряду забезпечити житлом усіх українців, які втратили житло внаслідок війни, а також усіх, хто захищає державу на фронті та працює на користь суспільства;
  • перші 250 переселенців поселилися в модульному містечку у Львові. Селище збудували всього за два тижні. У будинки заселили людей, змушених евакуюватися в місто через активні бойові дії в їхніх регіонах. Це сім’ї з дітьми з Маріуполя, Бучі, Донецька та інших міст;

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За матеріалами: УНН
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