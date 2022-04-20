Малюська анонсував відновлення роботи ринку нерухомості — Finance.ua

Малюська анонсував відновлення роботи ринку нерухомості

Вчора 14:00 — Нерухомість

Міністр юстиції України Денис Малюська анонсував, що найближчими днями буде відкрито ринок нерухомості та буде можливість здійснювати значно більше реєстраційних дій.

Про це він повідомив у ефірі телемарафону.

«Ми погодили величезний нормативний документ. Великий, глобальний, значний, що стосується роботи реєстрів та нотаріусів під час військового стану. Це означає, що найближчими днями буде відкрито ринок нерухомості та буде можливість оформляти значно більше реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб підприємців...» — наголосив Малюська.

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Раніше Малюська повідомив, що робота реєстру речових прав на нерухоме майно обмежена в тому числі у зв’язку з можливими шахрайськими схемами. Зокрема, типова рейдерська схема: коли ставиться кілька «прокладок» (фірм-посередників), миттєво за один вечір майно продається кілька разів і потім його не повернеш.

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