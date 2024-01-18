Макрон запропонував джерело для фінансування оборони ЄС та України — Finance.ua
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Макрон запропонував джерело для фінансування оборони ЄС та України

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Президент Франції Еммануель Макрон підтримав випуск спільних європейських облігацій для оплати пріоритетних завдань, включаючи оборону та технології, щоб гарантувати збереження суверенітету Європи в умовах зростаючої конкуренції з Китаєм та США.
Про це повідомляє Bloomberg.
«Нам потрібно більше державних інвестицій у Європу, тому ми маємо розпочати другу фазу реінвестування, як ми це зробили під час кризи COVID, і, можливо, знову наважитися використати єврооблігації для пріоритетних завдань», — сказав Макрон, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Як приклади таких пріоритетів він навів пропозиції Естонії щодо єврооблігацій для оборонної промисловості та України. Минулого року Естонія висунула ідею облігацій для фінансування видатків на оборону. Президент Європейської ради Шарль Мішель порушив ідею оборонних облігацій у листопаді, заявивши, що це відповідає нашим «спільним інтересам».
У 2020 році ЄС погодився створити величезний фонд відновлення COVID, що фінансується за рахунок боргу, на суму 724 млрд євро. На той час прихильники наполягали на тому, що такий захід буде застосований лише один раз. Нова програма потребуватиме величезних витрат, які, на думку Макрона та інших, необхідні для збереження конкурентоспроможності ЄС.
ЄС також щосили намагається зміцнити оборонний сектор і збільшити виробництво озброєнь, оскільки війна росії проти України затягується і продовжують виникати питання (особливо напередодні американських виборів у листопаді) про те, як довго США продовжуватимуть допомагати Києву.
За словами Макрона, серед областей, у які Європі необхідно нарощувати інвестиції, — штучний інтелект, мікросхеми, космос та оборона. «Я думаю, що 2024−2025 роки стануть роками, коли європейські країни та ЄС як єдине ціле опиняться в ситуації, коли доведеться вирішувати, чи хочемо ми бути суверенними, чи ні», — сказав він.
Він додав, що Європі необхідно створити єдиний ринок капіталу, щоб стимулювати зростання приватних інвестицій. Після багатьох років інерції у переговорах Макрон заявив, що готовий укласти угоду з меншою групою країн, якщо весь ЄС не зможе просунутися вперед.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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