Махінації з податками: у Львові викрили конвертаційний центр — Finance.ua

Махінації з податками: у Львові викрили конвертаційний центр Вчора 16:18 — Кримінал

Махінації з податками: у Львові викрили конвертаційний центр, loda.gov.ua

У Львові викрили конвертаційний центр, який надавав послуги з несплати податків. До так званої «транзитно-конвертаційної» групи входили підприємства, які діяли на території міста.

Про це повідомляється на сайті Львівської ОВА.

Як зазначається, раніше до Львівської ОВА неодноразово звертались суб’єкти господарювання щодо незрозумілого і непрозорого механізму діяльності Головного управління ДПС у Львівській області в частині прийняття рішення про відшкодування тому чи іншому суб’єкту господарювання ПДВ.

Так, минулого місяця начальник Львівської ОВА Максим Козицький підняв питання непрозорого механізму діяльності ДПС у Львівській області. Мова йшла про незрозуміле ухвалення рішень в ручному режимі щодо відшкодування тому чи іншому суб’єкту господарювання ПДВ.

Очільник Львівщини повідомив, що Львівська обласна прокуратура встановила, що низка підприємств надавали послуги з мінімізації податкових зобов’язань та штучного формування податкового кредиту іншим суб’єктам господарювання шляхом документального відображення фінансово-господарських операцій без їх реального проведення.

В ході проведення обшуків виявили та вилучили чорнові записи та чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку, 32 печатки підприємств, з ознаками фіктивності, які входили до складу групи, податкову документацію.

Крім того, директору підприємства, яке незаконно сформувало та завищило податковий кредит, внаслідок чого ухилилось від сплати до бюджету податків на суму понад 3,2 млн грн, сьогодні повідомили про підозру за ст. 212 КК України.

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