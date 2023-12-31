Maersk готується відновити рейси суден у Червоному морі — Finance.ua

Maersk готується відновити рейси суден у Червоному морі Сьогодні 07:00

Найбільший у світі морський вантажоперевізник Maersk готується поновити рух суден Червоним морем, припинений через напади єменських повстанців-хуситів, завдяки початку багатонаціональної військово-морської операції для захисту судноплавства.

Про це повідомляє The Washington Post, передає Укрінформ

«Ми отримали підтвердження того, що раніше оголошену багатонаціональну безпекову ініціативу Operation Prosperity Guardian (OPG) тепер створено та розгорнуто, щоб дозволити морській торгівлі проходити через Червоне море-Аденську затоку та знову повернутися до використання Суецького каналу як воріт між Азією та Європою», — повідомили у компанії.

Судноплавна компанія заявила, що працює над планами щодо найшвидшого руху перших суден.

Напади хуситів з Ємену призвели до серйозних перебоїв у судноплавстві через Суецький канал і Червоне море.

Повстанці погрожували атакувати будь-яке судно, яке, на їхню думку, прямує до Ізраїлю або прибуває з нього. Основні судноплавні компанії, зокрема Maersk, уникають Червоного моря та відправляють свої кораблі навколо Африки та мису Доброї Надії.

Укрінформ За матеріалами:

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