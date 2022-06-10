М'ясокомбінат Бахматюка знову виставили на продаж. На мільйон дешевше — Finance.ua

М'ясокомбінат Бахматюка знову виставили на продаж. На мільйон дешевше

Вчора 13:32 — Фондовий ринок

Повторний аукціон з продажу майна ПрАТ «Пирятинський м’ясокомбінат» відбудеться 16 червня 2022 р.

Про це свідчать дані на порталі «Prozorro.Продажі».

Як зазначається, тепер підприємство пропонують на 20% дешевше — за 4 млн грн (на травневому аукціоні стартова ціна була 5,07 млн грн).

За цю суму пропонують придбати будівлі та споруди м’ясокомбінату загальною площею 7401,8 м². Серед них: головний корпус, камера охолодження м’яса, відділення забійного цеху, утильний цех, душові, сушарка, адмінбудинок, ковбасний цех із ваговою, м’ясожировий цех, кишковий цех, жирове відділення, відділення охолодження жиру, охолоджувальна камера експедиції, їдальня з магазином (овочесховище для їдальні), компресорна, котельня, вагова, матеріальний склад, гараж, прибудова для свердловини, база приймання худоби, бази для худоби, водонапірна башта, асфальтове покриття, електропідстанція, мехмайстерні.

При цьому гараж на 76 м² та додаткове приміщення для складу запчастин на 35 м² перебувають в оренді з 2018 року. Усі будівлі розташовані на земельній ділянці площею 10,2 га. Місце розташування — місто Пирятин, вул. Приудайський узвіз, 64.

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