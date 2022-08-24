Литва вдвічі збільшила термін стартап-віз — Finance.ua

Литва вдвічі збільшила термін стартап-віз Вчора 22:00 — Світ

Литва вдвічі збільшила термін стартап-віз

Починаючи з серпня, в рамках програми Startup Visa Lithuania закордонні стартапи, які хочуть працювати у Литві, можуть безперебійно перебувати в країні протягом 2 років замість одного.

Про це інформує Startup Lithuania.

Раніше засновники були змушені кожного року переоформлювати стартап-візи. Тепер, після двох років перебування по стартап-візі, команда може претендувати на статус тимчасового резидента додатково на три роки.

«Ми помітили, що коли стартап-візи видавались на рік, потім ще на рік і ще, стартапи, що релокувалися в Литву з країн поза межами Євросоюзу, були змушені дуже багато часу приділяти міграційним питанням. Ми думаємо, що дозвіл на резидентство на два роки дасть можливість стартапам фокусуватися на більш важливих речах — а саме, розвитку їх бізнесів», — коментує Роберта Рудокене, керівник Startup Lithuania в Innovation Agency Lithuania.

Литва запустила стартап-візи в 2017 році, відтоді у країну релокувалися більше 90 іноземних стартапів. На сьогодні, за даними Startup Lithuania, у Литві працює більше 1000 стартапів, які лише за останній рік залучили 423 млн євро інвестицій.

Чому це важливо

Литва — одна з найпопулярніших країн після Польщі, в яку релокуються українські стартапи, щоб отримати доступ до ринку ЄС та європейського венчурного капіталу. Вільнюс пропонує безліч пільг та програм для стартапів і усіляко заохочує бізнеси до переїзду.

До того ж, країна дуже лояльна до українців, близька за культурою та менталітетом, а литовці щиро підтримують Україну у протистоянні російській військовій агресії.

Збільшення терміну стартап-віз дозволить українським командам, які вирішили релокуватися у Литву, зосередитися на бізнесі замість врегулювання бюрократичних моментів, повʼязаних з переїздом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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