Литва розширила обмеження на транзит товарів до Калінінграда — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Литва розширила обмеження на транзит товарів до Калінінграда

261
У Литві 10 липня набула чинності заборона на ввезення цементу, спирту та низки інших товарів російського походження на територію Євросоюзу, передбачена четвертим пакетом санкцій ЄС.
Про це пише Delfi.
Обмеження торкнеться і транзиту до Калінінграда, хоча раніше вважалося, що у новому роз’ясненні щодо застосування санкцій від ЄК можуть бути винятки.
Міністерство закордонних справ Литви наголосило, що наземний транзит між Калінінградською областю та іншими частинами Російської Федерації не зупинено та не заблоковано.
«Транзит пасажирів та вантажів, які не підпали під санкції ЄС, триває. Литва не вводила жодних односторонніх, індивідуальних чи додаткових обмежень на цей транзит», — пояснили у відомстві.
8 липня у Міністерстві закордонних справ рф заявили, що вирішення ситуації з обмеженням транзиту до Калінінградської області росії через Литву «затягнулося» та «вічно чекати» росія не буде.
Нагадаємо, раніше Литва обмежила транзит сталі та чорних металів до Калінінградської області на підставі санкцій ЄС.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.