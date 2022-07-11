Литва розширила обмеження на транзит товарів до Калінінграда — Finance.ua

Литва розширила обмеження на транзит товарів до Калінінграда Вчора 15:14

У Литві 10 липня набула чинності заборона на ввезення цементу, спирту та низки інших товарів російського походження на територію Євросоюзу, передбачена четвертим пакетом санкцій ЄС.

Про це пише Delfi

Обмеження торкнеться і транзиту до Калінінграда, хоча раніше вважалося, що у новому роз’ясненні щодо застосування санкцій від ЄК можуть бути винятки.

Міністерство закордонних справ Литви наголосило, що наземний транзит між Калінінградською областю та іншими частинами Російської Федерації не зупинено та не заблоковано.

«Транзит пасажирів та вантажів, які не підпали під санкції ЄС, триває. Литва не вводила жодних односторонніх, індивідуальних чи додаткових обмежень на цей транзит», — пояснили у відомстві.

8 липня у Міністерстві закордонних справ рф заявили, що вирішення ситуації з обмеженням транзиту до Калінінградської області росії через Литву «затягнулося» та «вічно чекати» росія не буде.

Нагадаємо, раніше Литва обмежила транзит сталі та чорних металів до Калінінградської області на підставі санкцій ЄС.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.