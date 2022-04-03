Литва першою з країн ЄС повністю відмовилась від російського газу — Finance.ua
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Литва першою з країн ЄС повністю відмовилась від російського газу

Вчора 10:15Енергетика
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Литва з початку квітня повністю припинила імпорт газу з росії, ставши першою країною ЄС, що пішла на такий крок.
Як повідомляє LRT, про це заявило Міністерство енергетики Литви.
У відомстві повідомили, що з початку квітня литовська газотранспортна система не імпортувала газу з рф. Це підтверджують і дані оператора Amber Grid: згідно з ними, на 2 квітня імпорт російського газу до Литви через інтерконектор з Білоруссю був нульовим.
Тепер усі газові потреби Литви задовольняються завдяки імпорту через СПГ-термінал у Клайпеді. За розрахункаи, надалі цього має бути достатньо.
За потреби, газ можуть перекачувати також з Латвії, а з 1 травня — через інтерконектор з Польщею.
Міністр енергетики Дайніус Крейвис назвав це поворотною точкою в енергонезалежності Литви.
«Ми перша країна ЄС серед тих, які отримували газ від „Газпрому“, що стала незалежною від постачання газу з росії», — заявив він.
«Починаючи з цього місяця у Литві більше не буде російського газу. Багато років тому моя країна прийняла рішення, які нині дозволяють нам без „болю“ розірвати енергетичні зв’язки з агресором. Якщо ми змогли — решта Європи також зможе», — прокоментував президент Литви Гітанас Науседа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українська правда
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